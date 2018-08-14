Новосибирца оштрафовали за нападение на сотрудников Росгвардии, искавших пропавшую шубу

Сотрудники Росгвардии остановили новосибирца — тот напал на них с кулаками

В Новосибирске завершился суд над жителем Калининского района, который обматерил сотрудников вневедомственной охраны, а потом напал на одного из них.







«Ему назначено наказание в виде штрафа», — рассказал корреспонденту НГС гособинитель по делу, помощник прокурора Калининского района Новосибирска Игорь Шадрин.







Как сообщили в Калининском районном суде, инцидент произошёл 7 марта 2018 года. В 13:10 сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из охраняемой гостиницы на улице Красных Зорь, 1/2.





Игорь Шадрин уточнил, что персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, так как из гостиницы украли шубу.







«Норковая шуба, <…> чёрная. Я её очень редко надевала, так как уже пенсионер, поэтому берегла. Просто пуховик постирала и пришла в этот раз в шубе. А так я никогда на работу не ходила в шубе», — сообщила корреспонденту НГС хозяйка пропавшей вещи, работающая в гостинице горничной.







По её словам, шуба исчезла из незапертой комнаты, в которой раздевается персонал. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как из гостиницы выходит мужчина, который что-то прячет под полой верхней одежды.







Как рассказал Игорь Шадрин, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали по вызову, увидели возле гостиницы пьяного человека и решили выяснить, кто он такой.







Происшествие случилось возле гостиницы на улице Красных Зорь, из которой пропала норковая шуба





«Сотрудники представились, они находились в форме, при исполнении служебных обязанностей, хотели выяснить его личность. <…> То есть они сказали: "Представьтесь, кто вы, что вы здесь делаете". Но он начал выражаться грубой нецензурной бранью», — описал ситуацию помощник прокурора.







Как сообщили в суде, после этого сотрудники Росгвардии повели мужчину к служебной машине, но он напал на одного из них.







«С силой толкнул руками одного из сотрудников Росгвардии в область груди, отчего последний испытал физическую боль, после чего замахнулся кулаком руки в область лица, попытавшись нанести ему удар, однако не смог этого сделать, поскольку его противоправные действия были пресечены сотрудниками Росгвардии», — говорится на сайте суда.







В итоге мужчина пошёл под суд по обвинению в двух преступлениях — по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Его причастность к краже шубы не установлена, уточнил Шадрин.







По словам Игоря Шадрина, свою вину по двум статьям житель Калининского района признал.







В пятницу, 10 августа, суд вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа: осуждённый должен выплатить 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил, сообщили в Калининском районном суде.







Как добавили в гостинице, ни пропавшую шубу, ни вора так и не нашли.







Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор буйному посетителю сауны, который угрожал сотрудникам Росгвардии учебной гранатой.

