Новосибирца оштрафовали за нападение на сотрудников Росгвардии, искавших пропавшую шубу

Сотрудники Росгвардии остановили новосибирца — тот напал на них с кулаками
Сотрудники Росгвардии остановили новосибирца — тот напал на них с кулаками

В Новосибирске завершился суд над жителем Калининского района, который обматерил сотрудников вневедомственной охраны, а потом напал на одного из них.


«Ему назначено наказание в виде штрафа», — рассказал корреспонденту НГС гособинитель по делу, помощник прокурора Калининского района Новосибирска Игорь Шадрин.


Как сообщили в Калининском районном суде, инцидент произошёл 7 марта 2018 года. В 13:10 сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из охраняемой гостиницы на улице Красных Зорь, 1/2.


Игорь Шадрин уточнил, что персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, так как из гостиницы украли шубу.


«Норковая шуба, <…> чёрная. Я её очень редко надевала, так как уже пенсионер, поэтому берегла. Просто пуховик постирала и пришла в этот раз в шубе. А так я никогда на работу не ходила в шубе», — сообщила корреспонденту НГС хозяйка пропавшей вещи, работающая в гостинице горничной.


По её словам, шуба исчезла из незапертой комнаты, в которой раздевается персонал. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как из гостиницы выходит мужчина, который что-то прячет под полой верхней одежды.


Как рассказал Игорь Шадрин, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приехали по вызову, увидели возле гостиницы пьяного человека и решили выяснить, кто он такой.


Происшествие случилось возле гостиницы на улице Красных Зорь, из которой пропала норковая шуба
Происшествие случилось возле гостиницы на улице Красных Зорь, из которой пропала норковая шуба


«Сотрудники представились, они находились в форме, при исполнении служебных обязанностей, хотели выяснить его личность. <…> То есть они сказали: "Представьтесь, кто вы, что вы здесь делаете". Но он начал выражаться грубой нецензурной бранью», — описал ситуацию помощник прокурора.


Как сообщили в суде, после этого сотрудники Росгвардии повели мужчину к служебной машине, но он напал на одного из них.


«С силой толкнул руками одного из сотрудников Росгвардии в область груди, отчего последний испытал физическую боль, после чего замахнулся кулаком руки в область лица, попытавшись нанести ему удар, однако не смог этого сделать, поскольку его противоправные действия были пресечены сотрудниками Росгвардии», — говорится на сайте суда.


В итоге мужчина пошёл под суд по обвинению в двух преступлениях — по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Его причастность к краже шубы не установлена, уточнил Шадрин. 


По словам Игоря Шадрина, свою вину по двум статьям житель Калининского района признал.


В пятницу, 10 августа, суд вынес ему обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа: осуждённый должен выплатить 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил, сообщили в Калининском районном суде.


Как добавили в гостинице, ни пропавшую шубу, ни вора так и не нашли.


Ранее Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор буйному посетителю сауны, который угрожал сотрудникам Росгвардии учебной гранатой.

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