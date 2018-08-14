В Новосибирск прилетели четыре вертолёта «Крокодил»

Звено Ми-24 проходило капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе
Звено Ми-24 проходило капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе

На авиабазу Толмачёво под Новосибирском прилетели четыре вертолёта Ми-24П «Крокодил» — машины проходили капитальный ремонт в Чите.


«Вертолёты перелетели в Новосибирск, преодолев более 2 тысяч километров с выполнением пяти дозаправок на военных аэродромах», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).


Ми-24 «Крокодил» — российский армейский ударный вертолёт разработки ОКБ М.Л. Миля, является специализированным боевым вертолётом. Серийное производство вертолёта стартовало в 1971 году, и с тех пор он получил множество модификаций, которые поставлялись во многие страны мира. Считается самой распространённой машиной этого класса вертолётов во всём мире. 


Видео с апрельских учений экипажей вертолётов


В апреле под Новосибирском прошли масштабные учения лётчиков — экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывали ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника.

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