В поле голые столбы: воры украли 12 километров проводов с ЛЭП под Новосибирском

Воры не только украли провода, но и сломали 5 деревянных опор ЛЭП

АО «РЭС» подало заявление в полицию Тогучинского района Новосибирской области — воры похитили 12 километров проводов с линий электропередачи.







По информации пресс-службы энергокомпании, инцидент произошёл ещё 20 июля недалеко от села Лекарственное.





«Неустановленные лица совершили кражу почти 12 км провода воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ, питающей объекты сельскохозяйственного назначения. При этом злоумышленники не только похитили провод, но и сломали 5 деревянных опор в процессе его снятия. Предварительная стоимость ущерба, нанесенного имуществу предприятия, превышает 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе АО «РЭС».





Неизвестные воры сломали опоры ЛЭП





Похитителям проводов грозит ответственность по ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет.





«Ради сиюминутной наживы лица, совершившие этот противоправный акт, очень сильно рисковали собственной жизнью, так как неизолированный провод напряжением 10 тысяч вольт таит смертельную опасность даже при простом приближении к нему на расстояние менее чем на 0,6 метра», — добавили в пресс-службе АО «РЭС».





В отделе полиции по Тогучинскому району корреспонденту НГС подтвердили наличие заявления. «Заявление подано в июле», — коротко прокомментировал дежурный.





Вечером 3 июля в городе Искитиме Новосибирской области 12-летний ребёнок погиб от удара током на опоре ЛЭП: подростка пытались остановить, но он никого не послушал.

