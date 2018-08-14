«Это точно был не камень»: трамваю № 13 с пассажирами на ходу разбили стекло

Стекло покрылось трещинами сразу после хлопка
Стекло покрылось трещинами сразу после хлопка

Утром 14 августа в Октябрьском районе Новосибирска неизвестный разбил стекло трамвая, следующего по маршруту № 13. Очевидец предположил, что по трамваю стреляли.


Как сообщил корреспонденту НГС очевидец Евгений Величко, инцидент произошёл примерно в 8:45 на остановке «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» на углу Воинской и Никитина. 


«Раздался хлопок: стекло в середине покрылось трещинами. Пассажиры сперва ничего не поняли, а потом отсели подальше от опасного места. Кондуктор сообщила об этом водителю, тот связался с "Горэлектротранспортом", что было дальше — не знаю», — рассказал Евгений Величко.


Очевидец предположил, что по трамваю могли открыть огонь из оружия со стороны рощи. «Это точно был не камень: поблизости не было видно ни людей, ни предметов. Со стороны рощи до трамвая мог докинуть разве что олимпийский чемпион по метанию», — уверен Евгений Величко.


Очевидец замечает: на месте не было видно ни людей, ни камня
Очевидец замечает: на месте не было видно ни людей, ни камня


В «Горэлектротранспорте» корреспонденту НГС сообщили, что прибывшие на место сотрудники полиции установили причину потрескавшегося стекла. «Кто-то кинул камень, его обнаружили на месте происшествия», — сообщил оператор филиала № 5 «Правобережный трамвайный».


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в 9:25 от директора депо поступило сообщение о повреждении стекла. «Трамвай прибыл в депо, на место выехали сотрудники полиции. Ими был произведён первоначальный осмотр в результате которого сквозного проникновения обнаружено не было. Причины и обстоятельства выясняются, устанавливаются очевидцы. Сведения о стрельбе пока не подтверждены», — рассказали в пресс-службе МВД.


В начале февраля автобус, следующий по маршруту № 90, на улице Вавилова обстреляли неизвестные. По нему стреляли из соседнего дома, предположительно из пневматики, и выбили два боковых стекла.

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