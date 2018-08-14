Два китайских грузовика столкнулись под Новосибирском: один из водителей сломал ноги
Вечером 13 августа на автодороге под Новосибирском, вблизи населённого пункта Ургун, столкнулись два китайских большегруза — в результате ДТП водитель одного из грузовиков получил серьёзные травмы.
По информации областной Госавтоинспекции, авария случилась в 23:00 в Искитимском районе.
«Грузовой автомобиль Shacman двигался по автодороге со стороны Легостаево в сторону трассы М-52. На 4-м километре он совершал движение задним ходом и допустил столкновение с попутным автомобилем Shacman», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.
В результате аварии водитель одного из грузовиков получил открытые переломы голеней. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
На месте столкновения работали спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
«Дежурная смена спасателей Искитимского отряда, прибыв на место ДТП, извлекла водителя одного из аварийных автомобилей и передала пострадавшего врачам скорой помощи», — сообщили спасатели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В начале августа на трассе Р-254 «Иртыш» также столкнулись два грузовика. ДТП произошло в Чановском районе: один из водителей умер на месте.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram’ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Александр Сильченко
Фото vk.com/assnso