Два китайских грузовика столкнулись под Новосибирском: один из водителей сломал ноги

Авария случилась на тёмной дороге

Вечером 13 августа на автодороге под Новосибирском, вблизи населённого пункта Ургун, столкнулись два китайских большегруза — в результате ДТП водитель одного из грузовиков получил серьёзные травмы.







По информации областной Госавтоинспекции, авария случилась в 23:00 в Искитимском районе.





«Грузовой автомобиль Shacman двигался по автодороге со стороны Легостаево в сторону трассы М-52. На 4-м километре он совершал движение задним ходом и допустил столкновение с попутным автомобилем Shacman», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.





В результате аварии водитель одного из грузовиков получил открытые переломы голеней. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.





На месте столкновения работали спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.





«Дежурная смена спасателей Искитимского отряда, прибыв на место ДТП, извлекла водителя одного из аварийных автомобилей и передала пострадавшего врачам скорой помощи», — сообщили спасатели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».





В начале августа на трассе Р-254 «Иртыш» также столкнулись два грузовика. ДТП произошло в Чановском районе: один из водителей умер на месте.