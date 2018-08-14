Два китайских грузовика столкнулись под Новосибирском: один из водителей сломал ноги

Авария случилась на тёмной дороге
Авария случилась на тёмной дороге

Вечером 13 августа на автодороге под Новосибирском, вблизи населённого пункта Ургун, столкнулись два китайских большегруза — в результате ДТП водитель одного из грузовиков получил серьёзные травмы.


По информации областной Госавтоинспекции, авария случилась в 23:00 в Искитимском районе.


«Грузовой автомобиль Shacman двигался по автодороге со стороны Легостаево в сторону трассы М-52. На 4-м километре он совершал движение задним ходом и допустил столкновение с попутным автомобилем Shacman», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.


В результате аварии водитель одного из грузовиков получил открытые переломы голеней. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.


На месте столкновения работали спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области.


«Дежурная смена спасателей Искитимского отряда, прибыв на место ДТП, извлекла водителя одного из аварийных автомобилей и передала пострадавшего врачам скорой помощи», — сообщили спасатели на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».


В начале августа на трассе Р-254 «Иртыш» также столкнулись два грузовика. ДТП произошло в Чановском районе: один из водителей умер на месте. 

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