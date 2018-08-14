Бассейн в подвале и пентхаус под самоотделку: в Новосибирске нашли необычные квартиры в многоэтажках

Аналитики портала N1.RU составили подборку двухуровневых квартир в обычных многоэтажках Новосибирска — в числе выставленных на продажу объектов оказался пентхаус на Первомайке, который продаётся по цене «трёшки».


Пятикомнатная двухуровневая квартира площадью 117 квадратных метров появилась в продаже в конце июля. Пентхаус располагается в 10-этажном панельном доме на улице Героев Революции.


«Объект продается под самоотделку, его цена — 4,8 миллиона рублей. Эта стоимость соответствует средней цене по городу на трёхкомнатные квартиры. В частности, в июле она составила 4,66 миллиона рублей», — отмечают авторы исследования.


Пентхаус продаётся под самоотделку
Пентхаус продаётся под самоотделку


По словам аналитиков, пентхаус на Первомайке — не единственная двухуровневая квартира в обычной многоэтажке, которая сейчас выставлена на продажу. Например, недалеко от станции метро «Студенческая» есть двухуровневая квартира, которая занимает первый и цокольный этажи панельного 6-этажного дома. В цоколе — сауна с большой комнатой отдыха, глубоким бассейном (1,5 х 2,5 метра) и душевой кабиной, а из лоджии есть вход в погреб, говорится в описании этой квартиры. Общая площадь объекта — 140 квадратов, цена — 6,1 миллиона рублей.


Квартира на улице Выставочной занимает цокольный и первый этажи
Квартира на улице Выставочной занимает цокольный и первый этажи


Ещё одна выставленная на продажу небольшая двухуровневая квартира находится в районе городского аэропорта в кирпичном 6-этажном доме. Общая площадь этого объекта — 77 квадратных метров, цена — 5,4 миллиона рублей.


За двухуровневую квартиру на Красном проспекте владельцы просят больше 5 миллионов рублей
За двухуровневую квартиру на Красном проспекте владельцы просят больше 5 миллионов рублей


Также сейчас в продаже двухуровневые квартиры на улице Демакова в Академгородке за 10,6 миллиона рублей, на улице Выборной в Октябрьском районе за 7,5 миллиона рублей, на улице Вертковской в Ленинском районе за 5,7 миллиона рублей, на Максима Горького в центре города за 4 миллиона рублей, на улице Боровая Партия в посёлке Геологов почти за 6,3 миллиона рублей.


«По подсчётам аналитиков, средняя цена двухуровневой квартиры сейчас составляет 9,4 миллиона рублей. За год она не изменилась», — сообщили в пресс-службе портала N1.RU.


Ранее аналитики составили рейтинг проектов малоэтажного жилья в Новосибирске — самый масштабный из них занимает две сотни гектаров.

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