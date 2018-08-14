Обь обмелела: теплоходам убрали остановку в пригороде из-за низкого уровня воды
С этой недели пригородные теплоходы перестанут останавливаться на пристани Бибиха под Новосибирском — ограничение вводят из-за низкого уровня воды в Оби.
Информация об отмене остановки появилась на сайте новосибирской компании «Речфлот».
«С 15 августа 2018 года из-за резкого понижения уровня воды в реке Обь на пристани Бибиха отменяется остановка теплохода, обслуживающего пригородный маршрут "Речной вокзал — Седовая Заимка"», — говорится на сайте «Речфлота».
В компании отметили, что остановку в Бибихе отменяют в августе каждый год — это решение согласовано с министерством транспорта Новосибирской области.
Летом прошлого года в Новосибирске и пригороде запустили первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, во время которого показывали судоходные шлюзы ГЭС. Также в июне прошлого года появились регулярные теплоходные рейсы до аквапарка «Аквамир».
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой