Обь обмелела: теплоходам убрали остановку в пригороде из-за низкого уровня воды

Теплоходы перестанут причаливать к пристани Бибиха с 15 августа

С этой недели пригородные теплоходы перестанут останавливаться на пристани Бибиха под Новосибирском — ограничение вводят из-за низкого уровня воды в Оби.







Информация об отмене остановки появилась на сайте новосибирской компании «Речфлот».





«С 15 августа 2018 года из-за резкого понижения уровня воды в реке Обь на пристани Бибиха отменяется остановка теплохода, обслуживающего пригородный маршрут "Речной вокзал — Седовая Заимка"», — говорится на сайте «Речфлота».





В компании отметили, что остановку в Бибихе отменяют в августе каждый год — это решение согласовано с министерством транспорта Новосибирской области.





Летом прошлого года в Новосибирске и пригороде запустили первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, во время которого показывали судоходные шлюзы ГЭС. Также в июне прошлого года появились регулярные теплоходные рейсы до аквапарка «Аквамир».