Двух хоккеистов «Сибири» вызвали в молодёжную сборную

Илья Морозов играет в амплуа защитника, а Никита Шашков — нападающий

Два игрока хоккейного клуба «Сибирь» — 19-летние Илья Морозов и Никита Шашков — получили вызов в молодёжную сборную России.







Сообщение об этом появилось вчера на официальном сайте «Сибири».





«Хоккеисты "Сибири" — защитник Илья Морозов и нападающий Никита Шашков — получили вызов в молодежную сборную России для участия в Турнире четырёх наций, который пройдет с 24 по 26 августа. Сбор команды начнется 16 августа» — сообщили в пресс-службе клуба.





Из-за вызова в сборную и Турнира четырёх наций хоккеисты пропустят контрольный матч ХК «Сибирь» с новокузнецким «Металлургом», а также турнир Ромазана. Сезон в Континентальной хоккейной лиге новосибирцы начнут 2 сентября — календарь игр можно посмотреть здесь.





В апреле этого года 22-летний защитник «Сибири» Николай Демидов попал в состав олимпийской сборной России: новосибирец играл в третьем этапе Евротура. А в конце июля вызов на предсезонный сбор получил и вратарь Алексей Красиков.