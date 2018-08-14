В Новосибирской области снизилось число погибших на работе

В основном травмы на работе получают мужчины

В Новосибирской области по итогам 2017 года снизилось число пострадавших от несчастных случаев на производстве, в основном травмы на работе получают мужчины.







По подсчетам Новосибирскстата, в прошлом году на производстве пострадало 533 человека, что на два человека меньше, чем в 2016 году.





«Основную часть пострадавших составляли мужчины (64,9%). Число погибших на производстве — 22 человека (в том числе 1 женщина) (в прошлом году на производстве погибли 25 человек. — А.С.). Уровень производственного травматизма составил 1,4 пострадавших на 1000 работающих», — рассказали в Новосибирскстате.





По данным статистиков, в прошлом году по Новосибирской области выявлен 41 человек с впервые установленным профессиональным заболеванием.





Потери рабочего времени из-за травм на производстве достигли 24,7 тысячи рабочих дней. Средняя продолжительность нетрудоспособности одного пострадавшего на производстве по области составила 46 рабочих дней. Предприятиями и организациями области на мероприятия по охране труда израсходовали 3,3 миллиарда рублей, в расчете на одного работающего — 8500 рублей.





Один из несчастных случаев на производстве в Новосибирске произошел в начале апреля — 39-летний рабочий сорвался с высоты на стройке в Советском районе.

