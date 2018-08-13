Потребовать ущерб по ОСАГО — только 5 дней

Чтобы получить выплату по истечении пяти дней, придется доказывать, что возможности заявить об аварии не было

Страховые компании предложили Минфину ограничить срок обращения по страховым случаям ОСАГО — только в течение 5 дней можно заявить об аварии и потребовать возмещения ущерба, сообщают «Ведомости». Соответствующий проект поправок подготовил Российский союз автостраховщиков (РСА).







«Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники. Когда прошло столько времени, разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно», — поясняет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.







Чтобы получить выплату по истечении пяти дней, придется доказывать, что возможности заявить об аварии не было. Если это доказать автовладельцу не удастся, страховые компании будут отказывать в выплатах. Сейчас большинство автовладельцев обращаются в страховые компании в течение двух месяцев, при этом срок исковой давности по ОСАГО составляет три года.





Сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, 454 организации оказывают услуги по страхованию ОСАГО. С оформлением полисов постоянно происходят проблемы, например новосибирские перевозчики не смогли вовремя оформить необходимые полисы.





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