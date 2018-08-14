«Почувствуем в конце ноября»: как резкий рост валюты отразится на жизни россиян

Неделя торгов на Московской бирже началась с очередного падения рубля. Доллар сейчас официально стоит 68 рублей — такого не было с весны 2016 года. Эксперты рассказали, как и когда скачки валюты заденут простых россиян.







Доллар превысил планку в 68 рублей. Эксперты считают, что это ещё не предел





Первые новости о росте курса пришли в начале августа: уже 8-го числа доллар стоил 66 рублей, а евро — 79,8. За выходные иностранная валюта окрепла и начала неделю с новых максимумов: курс доллара вырос до 68,66 рублей, а евро — 78,15 рублей, свидетельствуют сегодняшние данные торгов. Причина — очередные санкции США.







Госдеп вновь упрекнул Россию в использовании химического и биологического оружия (имеется в виду «дело Скрипалей», в котором иностранные защитники бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии увидели российский след). Первый блок санкций вводит запрет на экспорт в Россию электронных устройств, связанных с национальной безопасностью. Второй блок ограничит дипломатические отношения между Россией и США (например, «Аэрофлоту» запретят летать в Америку). Но он начнет действовать через три месяца — и только если Москва не убедит Вашингтон в том, что она не использует химическое и биологическое оружие.







Хотя фактически санкции ещё не применяются, российская валюта уже слабеет. Эксперты допускают, что стоимость доллара со временем перевалит за 70 рублей, и это подстегнет цены на продукты питания и потребительские товары.







— Сильнее всего рост цен ощутят люди из среднего российского класса: доля продуктов питания в общей массе их расходов составляет в среднем 38%. Из-за повышения НДС, которое запланировано на начало 2019 года, подорожают услуги ЖКХ. В общем, увеличение цен мы ощутим уже к ноябрю, — предположил руководитель отдела экономического анализа «IPT Group» Сергей Лик.







Экономист Сергей Евсеенко считает, что в первую очередь ослабление рубля скажется на предпринимателях, а уже потом на потребителях.







— Первыми ощутят на себе последствия падения рубля компании, которые сотрудничают с иностранными поставщиками. Ну а любое увеличение стоимости поставок неизбежно сказывается на стоимости товаров и в первую очередь продуктов питания, медикаментов и так далее, — пояснил завкафедрой «Бухгалтерский учёт, анализ и статистика» омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Евсеенко.







Валютный сценарий может измениться, когда доллар вырастет до отметки в 70 рублей. На этом этапе число продавцов валюты увеличится, спрос снизится, и это поможет задержать рост курса доллара, считает коммерческий директор представительства «ФИНАМ» в Красноярске Дмитрий Зотов.







Если ранее эксперты утверждали, что повышение ставки НДС не вызывает серьезного беспокойства, потому что стоимость товаров вырастет незначительно — не более, чем на 1,5%, то теперь в совокупности с падением рубля это может существенно ударить по карману среднестатистического россиянина.

