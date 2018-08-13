«Это реально просто подстава»: новосибирец ответил на обвинения по делу об 11 слитках золота

Офис компании

47-летний житель Новосибирска, которого поймали с 11 слитками золота на 6 миллионов рублей, обратился в редакцию НГС, представился Михаилом и ответил на обвинения по делу. Он сообщил, что его фирма ООО «Золото Сибири» имеет право заниматься скупкой и обработкой драгоценных металлов: на это есть лицензия и все разрешения.







Михаил утверждает, что у него есть доказательства, которые он предоставит в суде, и уверен, что в деле ещё нужно разобраться.







«Человека, который принёс мне золото, зовут Яков. Мы с ним съездили и проверили всё на спектральном анализаторе, потом вернулись в офис. Я позвонил ещё в пробирную инспекцию, чтобы поинтересоваться, могу такое купить или нет. Сказал ему, что хочу проверить, скажем так, раскусить и посмотреть. Меня отвлекли телефонным звонком, а деньги лежали на столе, пересчитанные. Пока я разговаривал, он, зная, что я ещё буду проверять всё, взял деньги и ушёл. Я выбежал на улицу за ним, в сторону метро, и меня догнали сотрудники ФСБ. С этого всё началось. Я даже, откровенно говоря, и похранить ничего не успел. Человек был подставной, я считаю. Это реально просто подстава», — рассказал корреспонденту НГС Михаил.





Он добавил, что принесённый металл соответствовал пробе 999, которую фирма имеет право покупать. Вес золота — более 2 килограммов.







«Я не могу понять, на основании чего всё это строят. В отношении меня и моей фирмы было совершено мошенничество, да ещё и в особо крупном размере, а всё вешают на меня. Я нормальный человек, адекватный, веду бизнес, плачу налоги. Я считаю, что в этом деле надо разбираться по-другому. Я хочу написать дальше в Следственный комитет Российской Федерации, просто адвокат сейчас в отпуске. Вернётся и будем подавать. Мало того что меня этим делом вогнали в долги, изъяли металл, который я должен был для клиента купить, да и просто неприятно, что так всё раздули. Будем разбираться, кто прав, кто виноват», — добавил Михаил.







Сегодня заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, по существу его рассмотрит Октябрьский районный суд.

