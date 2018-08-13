Застрял в Анталье: новосибирский турист попал в турецкую тюрьму после стычки на пляже

Новосибирские туристы попали в неприятную ситуацию в Турции: главе семьи запретили возвращаться в Россию
Новосибирские туристы попали в неприятную ситуацию в Турции: главе семьи запретили возвращаться в Россию

Новосибирскому туристу запретили выезжать из Турции из-за проблем с законом: в неприятную ситуацию он попал после инцидента на пляже в курортном посёлке Бельдиби в провинции Анталья.


По словам новосибирца Виктора Т., попросившего не указывать его фамилию, он прилетел в Турцию вместе с женой и двумя детьми. Во время отдыха они решили встретиться со знакомой по переписке семьёй из Челябинска, которая поселилась в соседнем отеле. Вечером в пятницу, 10 августа, компания собралась в кафе на пляже.


Новосибирец утверждает, что пока сам он сидел за столиком, его челябинский знакомый поссорился с местным жителем у туалета. Сам Виктор Т. этой сцены не видел, но от супругов из Челябинска он позже узнал, что инцидент начался из-за того, что местный житель обидел их ребёнка. «Прибежали мама с папой, и в результате папа вроде как то ли нанёс удар, то ли оттолкнул этого турка», — описал ситуацию Виктор Т.


Он уточнил, что после этого инцидента челябинцы вернулись к столу. «Приходят возбуждённые, говорят: там с местным конфликт произошёл. Но, говорят, вроде всё нормально, всё уладилось, так что продолжаем сидеть», — рассказал сибиряк.


По его словам, через некоторое время 


в кафе пришли жандармы и потребовали, чтобы обе семьи проехали в участок для дачи показаний. 


Но туристам удалось убедить их в том, чтобы дети и женщины никуда не ездили. В итоге жандармы взяли с собой только мужчин.


«И тут началась у нас интересная история: нас где-то часов пять или шесть по разным участкам возили туда-сюда на допросы, предлагали подписывать какие-то документы на турецком. Я отказываюсь [подписывать]. Я объясняю им: я даже не свидетель, я не видел, что произошло, я там сидел за столиком, есть работники этой кальянной или кафе, которые видели, что я даже из-за столика не вставал. <…> Соответственно нам ничего не говорят: ни что происходит, ни что будет. <…> Даниил всё-таки сначала подписывал [предложенные бумаги], потом я ему говорю: ты что подписываешь-то? Он тоже перестал подписывать», — сообщил Виктор Т.


По его словам, понять жандармов он почти не смог: они объяснялись в основном на турецком языке и совсем немного — на русском и английском. После допросов мужчин увезли в клинику, чтобы проверить на алкоголь и осмотреть, а потом отправили «в каталажку за решётку». При этом адвокатов и переводчиков туристам никто не предоставил, добавил Виктор. 


«Мы, мягко говоря, удивлены. Нам говорят: в десять утра завтра вас отпустим», — описал ситуацию новосибирец.


Сибиряк уточнил, что в назначенный срок за ним и его товарищем никто не пришёл, и им пришлось стучать по решётке, чтобы привлечь внимание охраны.


«Представьте [наше] состояние! А жёны в это время там ночь не спят, тоже им никто не говорит, куда нас увезли, что с нами происходит. В результате где-то там уже ближе к обеду нас оттуда вытащили — вспомнили, наверное. Сняли у нас отпечатки пальцев. Говорят, куда-то нас ещё дальше повезут. <…> Потом в результате у охранника я телефон попросил, позвонил жене, говорю: нас в прокуратуру везут, приезжайте. Они приехали с представителями туристической компании, с детьми со всеми», — рассказал Виктор Т.


В итоге задержанных всё-таки отпустили, но запретили им выезжать из страны. Теперь новосибирец переживает из-за того, что ему придётся провести в Турции неопределённое время, оплачивать аренду жилья и услуги местных адвокатов.


«У нас путёвка заканчивается в четверг, нам в четверг надо вылетать, а у меня запрет на вылет. Я говорю: вы объясните, я здесь при чём вообще? Никто ничего не объясняет. <…> Я даже ни в чем не виноват, это нас обескураживает», — поделился новосибирец.


Сибиряк предполагает, что оказался в статусе подозреваемого, хотя, по его словам, материалов дела не видел и надеется, что их предоставят хотя бы адвокату.


Семья рассчитывала на поддержку российских властей, но, по словам супруги Виктора Натальи, в генеральном консульстве России в Анталье им сообщили, что не смогут ничем помочь, поскольку не вправе вмешиваться во «внутренние дела Турции».


Корреспондент НГС также дозвонилась до консульства — его представитель подтвердил, что в отношении туриста «ведётся разбирательство» и ведомство не сможет оказать ему помощь, в том числе и юридическую.


«У нас ни юристов, ни адвокатов нет в штате, и переводческие услуги мы не предоставляем», — добавили в генеральном консульстве России в Анталье.


По словам Натальи, семья уже пообщалась с адвокатом и узнала, что в течение 7 дней у Виктора есть право обжаловать запрет на выезд. Если сделать этого не удастся, то жене и детям придётся вернуться в Сибирь без главы семейства: скоро начало учебного года.


«Если муж останется здесь, это просто крах всему: работе, финансам — у нас там ипотека и так далее», — переживает Наталья.


На прошлой неделе полицейские задержали в Таиланде уроженца Новосибирска Ивана Скибу: его обвиняют сразу в двух преступлениях и депортируют на родину только после того, как накажут за хранение наркотиков. 

Прочтений: 2001
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