У новосибирца нашли 11 слитков золота на 6 миллионов. Теперь его будут судить
Новосибирца отдали под суд за незаконные сделки с золотыми слитками. Сегодня в прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города.
«По версии следствия, мужчина в нарушение установленных действующим федеральным законодательством правил 17 и 20 апреля 2018 года приобрёл у неустановленного лица и хранил в помещении ООО «Золото Сибири» 11 слитков сплава драгоценного металла (золота) массой свыше 2 кг общей стоимостью почти 6 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Слитки были изъяты. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ («Незаконные сделки с драгоценным металлом и хранение драгоценного металла, совершённые в особо крупном размере»).
Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.
В феврале жительница Новосибирска оказалась в тайской тюрьме за незаконное хранение кораллов.
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Мария Тищенко
Фото Валерия Титиевского (РИА Новости)