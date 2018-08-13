У новосибирца нашли 11 слитков золота на 6 миллионов. Теперь его будут судить

Дело расследовали следователи ФСБ
Дело расследовали следователи ФСБ

Новосибирца отдали под суд за незаконные сделки с золотыми слитками. Сегодня в прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя города.


«По версии следствия, мужчина в нарушение установленных действующим федеральным законодательством правил 17 и 20 апреля 2018 года приобрёл у неустановленного лица и хранил в помещении ООО «Золото Сибири» 11 слитков сплава драгоценного металла (золота) массой свыше 2 кг общей стоимостью почти 6 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


Слитки были изъяты. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ («Незаконные сделки с драгоценным металлом и хранение драгоценного металла, совершённые в особо крупном размере»).

Уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.


В феврале жительница Новосибирска оказалась в тайской тюрьме за незаконное хранение кораллов.

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