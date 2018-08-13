На Алтай каждый день: из Новосибирска в Горно-Алтайск запустят ещё пять рейсов в неделю

Новый перевозчик уверен, что его рейсы будут пользоваться спросом
Новый перевозчик уверен, что его рейсы будут пользоваться спросом

В конце августа рейсы в Горно-Алтайск из Новосибирска станут ежедневными — к двум еженедельным рейсам S7 Airlines по пятницам и воскресеньям добавятся ещё 5. В другие дни недели будет летать авиакомпания «СиЛА».


Как сообщила сегодня пресс-служба правительства Республики Алтай, новый перевозчик на этом маршруте будет летать с понедельника по четверг и в субботу.


Как сообщил корреспонденту НГС представитель «СиЛА» Юрий Пшеничный, авиакомпания будет выполнять рейсы благодаря государственным субсидиям. «Мы подавали заявку в Минтранс России, государство поддержало нашу идею, выделили на перевозку субсидии. Ожидаем прибыли, а также что данное направление будет пользоваться большим спросом», — рассказал Юрий Пшеничный.


Новые рейсы уже внесены в расписание на сайте аэропорта Толмачёво: первый полёт в Новосибирск запланирован на 27 августа. Из Толмачёво самолёт вылетает в 14:05 и прибывает в Горный Алтай в 15:30. Вылет обратного рейса из Горно-Алтайска — в 16:00, прибытие в Новосибирск — в 17:30. Полёты будут выполняться на самолётах L-410. 


Стоимость билета на рейс авиакомпании «СиЛА» составляет 3325 рублей. Билет на рейс компании S7 обойдётся дороже — 5061 рубль.


В середине августа в одном из жилых микрорайонов Томска самолёт L-410 установили посередине двора — раньше этот борт летал из Новосибирска-Северного.

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