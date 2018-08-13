«С синей башкой и борзая»: сибирячка требовала от бывшего начальника зарплату, но получила угрозы

Художница обратилась в трудовую инспекцию, чтобы получить невыплаченную зарплату
Художница обратилась в трудовую инспекцию, чтобы получить невыплаченную зарплату

Новосибирская художница Олеся Стулина пожаловалась в трудовую инспекцию на бывшего работодателя — 27-летняя девушка считает, что после увольнения ей не полностью выплатили долги по зарплате.


Олеся Стулина работала декоратором в фирме «Декарт» с марта 2017 года, но в январе 2018-го там начали задерживать зарплату.


«Платили кусками, не полностью вплоть до того, как я уволилась в июне. Могли за месяц тысяч 5–7 вместо 25 заплатить. В итоге накопился порядка 60 тысяч. Я уволилась, не выдержав ситуации, и столкнулась с неадекватным и негативным отношением со стороны работодателя. Мне долго не отдавали расчёт, сказали, что денег сейчас не будет, им надо проверить. После проверок они нашли удержания, и 60 превратились в 16 тысяч», — рассказала корреспонденту НГС Олеся Стулина.


По словам девушки, руководство объясняло задержку проблемами с заказами, на которых работала Олеся, а также тем, что через 2 недели после её ухода сломалось оборудование, на котором она работала, — машина для колеровки продукции. Олеся Стулина утверждает, что она предлагала директору проверить оборудование, но ей отказали. После она обратилась в трудовую инспекцию.


«Видимо, трудовая инспекция начала работать, потому что мне начали звонить, что если я не заберу своё заявление, то они меня найдут и что-то со мной сделают. Я записала все звонки. Угрожал Сергей, он у них в службе безопасности, он представлялся, что он от Алексея, говорил, что если они теряют деньги, то и я теряю деньги, про каких-то боксёров. Звонки начались в августе, а в конце июля был неприятный личный разговор с работодателями, где я говорила, сколько мне должны, а меня в ответ угрожали в окно выбросить. Они уже выплатили 16 тысяч и считают, что на этом всё», — добавила художница. 


Олеся Стулина предоставила редакции НГС записи разговоров с директорами «Декарта» Алексеем и Марией Швецовыми и телефонный разговор с Сергеем из службы безопасности. НГС публикует фрагменты двух аудиозаписей.


Во время разговоров девушке угрожали директора и сотрудники фирмы


В разговоре с бывшей сотрудницей Мария называет Олесю «с синей башкой борзая малолетка» и советует не доводить её. Сотрудник Сергей просит забрать заявление из трудовой инспекции, говорит также, что начальство задолжало ему 200 тысяч рублей, а к Олесе обращается: «Тебе это надо, девочка моя? Тебе ещё жить да жить».


НГС связался с директором «Декарта» Алексеем Швецовым — предприниматель ответил, что Олеся Стулина уже написала расписку о получении денег.


«Рассчитали. У нас есть расписка, её рукой написанная, что претензий к нашей организации она не имеет. Что там с человеком происходит, не знаю. Расписку писал не я же, а она своей рукой. На прошлой неделе, во вторник или среду, я не обязан это помнить, пришла, получила деньги, написала расписку и ушла», — пояснил Алексей Швецов. Более подробный комментарий он согласился дать только при личной встрече.


Олеся Стулина подтвердила, что подписала расписку, чтобы получить хотя бы часть суммы.


К началу июля компании Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 19,1 миллиона рублей — по данным Новосибирскстата, средний долг перед каждым сотрудником составляет 31 702 рубля.

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