Резать или выкручивать? Учёный СО РАН ответил на главный вопрос читателей НГС о грибах

Плодовое тело гриба можно как срезать, так и выкручивать
Плодовое тело гриба можно как срезать, так и выкручивать

Новосибирский миколог Вячеслав Власенко рассказал, как правильно собирать грибы. По его словам, никакой разницы между срезанием гриба и выкручиванием нет.


«Как кому удобнее. Если вам удобнее срезать ножом — срезайте ножом. Если вы хотите собирать их без ножа — просто будет больше мусора, и всё. То, что люди подразумевают под грибами, — это плодовые тела, которые находятся на поверхности. А само вегетативное тело гриба находится в субстрате. Если вы собираете плодовое тело — вы не сможете причинить вред грибу, который находится на глубине 40–60 сантиметров. Считается, что могут грибы микрофилы проникать, но они и так могут. Это не зависит от того, будет гриб выкручен или срезан», — рассказал корреспонденту НГС миколог Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Вячеслав Власенко.


По его словам, вред грибам может нанести не способ их сбора, а кардинальное изменение природной среды: вырубка леса, перекапывание земли или снятие лесной подстилки.


«Тогда происходит трансформация места обитания грибов. Есть такое понятие, что нужно бережно относиться к природе. Может, при такой точке зрения и формируется то, что грибы надо выкручивать или присыпать срезанное место землёй», — добавил миколог.


Пасмурная погода принесла в Новосибирскую область небольшой, но долгожданный урожай грибов: редакция НГС решила опубликовать подборку фотографий со свежесобранными боровиками, маслятами и моховиками, которые попались нашим читателям в лесу.

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