Авария с «Мерседесом» на Никитина: появилось видео первых минут после страшного ДТП
В распоряжении редакции НГС появилось видео первых минут после аварии на улице Никитина.
Видеозаписью с корреспондентом НГС поделился инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
«Мы гуляли и услышали грохот со стороны Никитина. Прибежали туда, увидели аварию. Минут десять никого не было: ни скорой, ни полиции. Лежал труп человека, ничего не происходило. Минут через 10 кто-то вызвал все службы. Я снимала, но потом сотрудник полиции подошёл и сообщил, что вести фотосъёмку нельзя, и попросили удалить всё. Получается, что труп накрыли пакетом чёрным, но его сдуло ветром, и тело почти час находилось на всеобщем обозрении», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии Полина.
Авария произошла ранним утром 12 августа — Mercedes C-180 вылетел на полосу встречного движения, наехал на киоск и рекламный щит. По информации полиции, в аварии погиб пешеход — очевидцы сообщают, что 36-летний мужчина был покупателем киоска.
Пострадавшие во вчерашней аварии на улице Никитина в Новосибирске остаются в больнице — самое тяжёлое состояние сейчас у молодого мужчины, который был за рулём «Мерседеса», въехавшего в киоск.
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Александр Сильченко
Фото на превью предоставлено очевидицей
Видео предоставлено Владиславом Савченковым