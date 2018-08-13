В Музее смерти отреставрировали самый известный новосибирский гроб

В новосибирском Музее мировой погребальной культуры, известном как Музей смерти, отреставрировали гроб, в котором был захоронен легендарный бердский купец Владимир Горохов. Об этом корреспонденту НГС рассказал старший экскурсовод музея Михаил Питателев.







«Гробу вернули форму, вернули объём. Ему сделали поддерживающий каркас, его покрасили, устранили ржавчину и придали вид, похожий на изначальный. <…> Он из какого-то сплава с участием олова. <…> Этот гроб примечателен тем, что из него можно было выкачать воздух. Горохов умер в Москве, а его в этом гробу привезли по Транссибу. А воздух выкачивался, чтобы тело не разлагалось», — рассказал Михаил Питателев и уточнил, что гроб находился в Музее мировой погребальной культуры с самого его открытия, но никогда не реставрировался ранее.







Справка: Купец 1-й гильдии Владимир Александрович Горохов был мукомольным промышленником. Он сделал поселение в районе Бердска индустриальным городом: провёл первую канатную дорогу через лес от мельницы к пристани. Кроме того, Горохов был значимым меценатом: построил школу, создал жилую индустрию для своих работников, библиотеку.







Так цинковый саркофаг бердского купца Горохова выглядел до реставрации





Как уточнили в Музее смерти, реставрация гроба шла около месяца. Специалисты музея за это время вернули цинковому саркофагу форму и утраченные элементы, а также полностью очистили его от коррозии и покрыли защитным слоем краски, схожей по цвету с металлом.







Могила погребённого в 1907 году легендарного бердского купца Горохова была обнаружена после сильного обмеления Обского водохранилища в 2008 году. Тогда останки купца были торжественно перезахоронены, а цинковый саркофаг отдали сначала в бердский краеведческий музей, а после — в Музей мировой погребальной культуры. В конце 2017 года этот новосибирский Музей смерти на нью-йоркском сайте о музеях Artsy попал в число девяти самых странных музеев мира.