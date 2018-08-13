ДТП с двумя авто перекрыло трамвайные пути на проспекте Дзержинского

Авария произошла на пересечении проспекта Дзержинского и Волочаевской

Днём 13 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП на трамвайных путях: одна из попавших в аварию машин встала на левые колёса.







ДТП случилось на перекрёстке улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского. Фотографию последствий аварии в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, мимо этого места он проезжал около 15:30.







«Два участника. Скорой нет. Сейчас, возможно, уже трамваи в пробку встали», — написал в редакцию очевидец.







По данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке Волочаевской и проспекта Дзержинского действительно скопилось несколько трамваев маршрутов № 11 и 14.







На перекрёстке начала скапливаться пробка из трамваев





На месте работал экипаж ДПС





Несколько дней назад похожая авария случилась на площади Труда: трамвайные пути заблокировали столкнувшиеся большегруз и «Тойота».