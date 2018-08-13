ДТП с двумя авто перекрыло трамвайные пути на проспекте Дзержинского

Авария произошла на пересечении проспекта Дзержинского и Волочаевской
Авария произошла на пересечении проспекта Дзержинского и Волочаевской

Днём 13 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП на трамвайных путях: одна из попавших в аварию машин встала на левые колёса.


ДТП случилось на перекрёстке улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского. Фотографию последствий аварии в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, мимо этого места он проезжал около 15:30.


«Два участника. Скорой нет. Сейчас, возможно, уже трамваи в пробку встали», — написал в редакцию очевидец.


По данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке Волочаевской и проспекта Дзержинского действительно скопилось несколько трамваев маршрутов № 11 и 14.


На перекрёстке начала скапливаться пробка из трамваев
На перекрёстке начала скапливаться пробка из трамваев


На месте работал экипаж ДПС
На месте работал экипаж ДПС


Несколько дней назад похожая авария случилась на площади Труда: трамвайные пути заблокировали столкнувшиеся большегруз и «Тойота».

Прочтений: 2851
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено