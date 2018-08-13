ДТП с двумя авто перекрыло трамвайные пути на проспекте Дзержинского
Днём 13 августа в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП на трамвайных путях: одна из попавших в аварию машин встала на левые колёса.
ДТП случилось на перекрёстке улицы Волочаевской и проспекта Дзержинского. Фотографию последствий аварии в редакцию НГС прислал читатель. По его словам, мимо этого места он проезжал около 15:30.
«Два участника. Скорой нет. Сейчас, возможно, уже трамваи в пробку встали», — написал в редакцию очевидец.
По данным сайта ЦУГАЭТ, на перекрёстке Волочаевской и проспекта Дзержинского действительно скопилось несколько трамваев маршрутов
Несколько дней назад похожая авария случилась на площади Труда: трамвайные пути заблокировали столкнувшиеся большегруз и «Тойота».
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Ольга Хмелевская
Фото очевидцев (1, 3), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)