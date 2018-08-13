Травников разрешил чиновникам ездить в купе бизнес-класса
В Новосибирской области чиновникам разрешили приобретать железнодорожные билеты бизнес-класса — их цену компенсирует бюджет. Также им возместят стоимость услуг в залах ожидания.
Сегодня, 13 августа, постановление «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 14.10.2005
Согласно прежнему тексту документа, государственным чиновникам, занимающим высшие должности, полагалась компенсация за пользование вагонами экономического класса, с четырёхместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.
В новой редакции документа четырёхместные купе экономкласса были заменены на двухместные, уже бизнес-класса категории «СВ». А строчка «с местами для сидения» была дополнена словами «соответствующем требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса».
Кроме того, в новом тексте постановления право на аналогичную компенсацию получили и «помощники (советники)», сопровождающие губернатора Новосибирской области в служебных командировках по России.
Как сообщил корреспонденту НГС источник в одном из областных министерств, руководитель и его помощники редко пользуются поездами для командировок. «От нас чаще всего в командировки отправляется врио министра. Я, например, летал в Москву всего несколько раз. Даже не слышал, чтобы поездами госслужащие ездили, самолётом всё же быстрее», — рассказал источник.
На поезде можно отправиться в командировку по области: например, на сайте РЖД цены на билет из Новосибирска в Барабинск в купе начинаются от 2,5 тысячи рублей. Цены на «СВ» почти вдвое выше — 4,2 тысячи рублей.
Корреспондент НГС направил запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать решение, принятое Андреем Травниковым. На момент публикации материала пресс-служба правительства не предоставила ответ на запрос.
В апреле врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил сотрудников областного правительства отложить свои летние отпуска на осень или зиму. Травников связал это с необходимостью работать над поручениями президента Владимира Путина по строительству в Академгородке синхротрона.
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Дмитрий Здорников
Фото rzd.ru