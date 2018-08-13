Скоро за парту: в пяти районах Новосибирска откроются школьные ярмарки

Новые школьные ярмарки откроются уже на этой неделе

На этой неделе в Новосибирске откроется сразу несколько школьных ярмарок.





Первая из ярмарок откроется в четверг, 16 августа, в Первомайском районе по адресу улица Марии Ульяновой, 7, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. Эта ярмарка будет работать два дня — 18 и 17 августа с 9:00 до 17:00. В середине августа ярмарки откроются и в других районах, где горожане смогут купить всё необходимое к школе.





18 и 19 августа продолжит работу ярмарка по адресу проспект Дзержинского, 34/1 у ДК имени В. П. Чкалова. Она работает с 7:00 до 16:00.







Жители Октябрьского района смогут купить школьную форму и принадлежности для учеников с 22 по 24 августа с 10:00 до 16:00 по адресу Гусинобродское шоссе, 20.







В Кировском районе ярмарка откроется на улице Комсомольской, 10 рядом с торговым центром «Магеллан». Она будет открыта с 24 по 26 августа с 10:00 до 16:00.







В Ленинском районе 20 августа откроют еще одну ярмарку — на Троллейной, 130А около ТЦ «Континент». Она будет работать до 10 сентября с 10:00 до 16:00.







В конце июля в центре Новосибирска уже открылась первая школьная ярмарка на площади Маркса. Власти говорили, что цены на товары здесь на 10–20% ниже, чем в других местах, но корреспонденты НГС нашли товары для школьников и по более низким ценам.