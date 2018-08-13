В Новосибирск привезли партию мороженого с коноплином

В новосибирских аптеках начали торговать специальным мороженым с коноплином — необычный ингредиент добавлен в десерт для того, чтобы компенсировать недостаток животного белка.







Мороженое с коноплином





Мороженое с коноплином начала выпускать новосибирская компания «Десант здоровья», которая специализируется на производстве так называемого «биомороженого» — мороженого с пробиотиками, то есть микроорганизмами, использующимися в терапевтических и профилактических целях.







Коноплин — это растительный белок, который вырабатывается из семян конопли, пояснил директор «Десанта здоровья» Максим Чуркин. В мороженое это вещество добавляется в качестве замены животного белка. Сам же принцип действия «биомороженого» состоит в том, что молочный жир позволяет пробиотикам не погибнуть раньше времени в агрессивной среде желудка и дойти до кишечника, где микроорганизмы и должны действовать.







Биомороженое существенно дороже обычного мороженого. Маленький рожок весом всего 30 граммов в розницу стоит порядка 50 рублей.







«Десант здоровья» объясняет использование коноплина пользой для здоровья. Но производители этого лакомства могут включать в рецепты необычные ингредиенты и для того, чтобы просто привлечь внимание к своему продукту. Так, компания из Кузбасса в прошлом году начала продавать в Новосибирске чёрное мороженое с активированным углём.

