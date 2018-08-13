Дождь и немного солнца: в Новосибирск идёт слабое потепление

В ближайшие дни на погоду в городе будет оказывать влияние антициклон
В ближайшие дни на погоду в городе будет оказывать влияние антициклон

Синоптики составили прогноз на первую половину наступившей недели: дождей в Новосибирске почти не будет, а температура постепенно начнёт расти.


В ближайшие три дня, с 14 по 16 августа, на погоду в городе будет оказывать влияние антициклон.


«Погода будет наблюдаться преимущественно без осадков, лишь только ночью с 13-го на 14-е [августа] местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабый северного [направления] с переходом на южный — 2–7 метров в секунду. 


Температурный ночной фон у нас будет составлять в районе от +9 до +12 градусов, дневной температурный фон — от +21 до +25. 


Самый холодный день у нас будет завтра: +21…+23», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.


Пришедшая пасмурная погода принесла в Новосибирскую область небольшой, но долгожданный урожай грибов: редакция НГС публикует подборку фотографий со свежесобранными боровиками, маслятами и моховиками, которые попались нашим читателям в лесу. Шлите нам свои фото через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8–923–157–0000.

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