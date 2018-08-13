Троллейбус с пассажирами попал в аварию на Кирова

Днём 13 августа на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль «Тойота» и троллейбус № 5, следовавший по маршруту.





Пассажиров троллейбуса высадили





Авария случилась около 13:10 недалеко от станции метро «Октябрьская».





«Дорогу не поделили троллейбус и RAV4, вину никто не признает. Пассажиров высадили», — коротко описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно данным ЦУГАЭТ, авария не повлияла на движение троллейбусов на этом участке маршрута.





С тяжёлыми последствиями вчера ночью произошла авария в Новосибирске — водитель «Мерседеса» врезался в киоск на Никитина, в результате чего один человек погиб и трое попали в больницу в тяжёлом состоянии.

