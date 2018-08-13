«Он был незаурядным человеком»: друг Анатолия Узденского вспоминает умершего в Новосибирске актёра

В Новосибирске от остановки сердца скончался российский актёр театра и кино Анатолий Узденский
В Новосибирске от остановки сердца скончался российский актёр театра и кино Анатолий Узденский

В Новосибирске скоропостижно скончался бывший актёр новосибирского театра «Старый дом», в последнее время работавший в московском театре «Современник», Анатолий Узденский — его друг Владимир Лемешонок рассказал о причинах смерти Узденского. 


Тело Анатолия Узденского вчера обнаружили знакомые в его новосибирской квартире, рассказал корреспонденту НГС Владимир Лемешонок.


«Я ещё в себя не могу прийти. Всё это кажется каким-то страшным сном. <…> Да, это утрата, он был незаурядным человеком и яркой личностью. Прожил очень сложную жизнь, с одной стороны яркую, с другой — непростую», — рассказал актёр театра «Красный факел» Владимир Лемешонок.


По словам Лемешонка, Анатолий Узденский приехал в Новосибирск в начале августа, но в какой-то момент потерялся из виду и перестал отвечать на телефонные звонки. Обеспокоенные друзья обнаружили актёра мертвым в его новосибирской квартире вчера.


«Эту квартиру, которая у него здесь, он всегда считал домом. Он всегда говорил: я там в гостях, а здесь дома. И при малейшей возможности приезжал сюда. <…> Дело в том, что у него были и диабет, и панкреатит, и какие-то [другие] болячки. <…> Насколько я понимаю, остановка сердца произошла. Но при каких обстоятельствах, пока неясно. <…> Родственников в Новосибирске у него не было: один брат — в Павлодаре, но сейчас он здесь, занимается всем этим, а второй — в Москве», — пояснил Лемешонок.


Последние годы актёр Анатолий Узденский работал в московском театре «Современник», снимался в кино и сериалах
Последние годы актёр Анатолий Узденский работал в московском театре «Современник», снимался в кино и сериалах


Актёр театра и кино Анатолий Узденский родился 24 января 1952 года в Павлодаре. В 1975 году окончил Новосибирское театральное училище. С 1982 по 2004 годы работал в новосибирском драматическом театре «Старый дом», после — год в питерском «Театре на Литейном». А с 2005 года служил в московском театре «Современник». В 1993 году получил звание Заслуженного артиста РФ, в 1999 года стал Народным артистом России. Снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах, среди которых «Воронины», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Каменская», а также исторические — «София» и «Кровавая барыня».


Анатолий Узденский регулярно принимал участие и в новосибирских кинопроектах: в прошлом году, например, он снялся в мистической художественной короткометражке о юном гонщике.


По словам Владимира Лемешонка, прощание с Анатолием Узденским его братья планируют провести в Москве. О месте, времени и дате пока не известно.

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