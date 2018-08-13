Покажи свой боровик: новосибирцы похвастались собранными грибами
Пасмурная погода принесла в Новосибирскую область небольшой, но долгожданный урожай грибов: редакция НГС решила опубликовать подборку фотографий со свежесобранными боровиками, маслятами и моховиками, которые попались нашим читателям в лесу.
Если у вас есть фото собранных под Новосибирском грибов, вы также можете прислать их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
А пока предлагаем полюбоваться фотографиями грибов, которые новосибирцы публикуют в социальных сетях. По наблюдениям авторов, в лесах везёт далеко не всем, поскольку грибов сейчас не так много, как желающих их собрать.
Ранее НГС поговорил с любителями побродить по лесам в поисках грибов, прочёл десятки сообщений на форумах грибников и составил карту самых урожайных мест.
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Ольга Хмелевская
Фото Марьяны Берязевой (1), instagram.com (2–7)