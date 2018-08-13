Покажи свой боровик: новосибирцы похвастались собранными грибами

Пасмурная погода принесла в Новосибирскую область небольшой, но долгожданный урожай грибов: редакция НГС решила опубликовать подборку фотографий со свежесобранными боровиками, маслятами и моховиками, которые попались нашим читателям в лесу.







Подборку открывает фото Марьяны Берязевой, которая предпочитает собирать грибы в Ордынском районе. По словам сибирячки, там сейчас попадаются в основном маслята и грузди





Если у вас есть фото собранных под Новосибирском грибов, вы также можете прислать их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.







А пока предлагаем полюбоваться фотографиями грибов, которые новосибирцы публикуют в социальных сетях. По наблюдениям авторов, в лесах везёт далеко не всем, поскольку грибов сейчас не так много, как желающих их собрать.





















#белыегрибы#караканскийбор#лето Публикация от Александр Покровский (@aleksandrpokrovskii1836) 7 Авг 2018 в 10:00 PDT









Ранее НГС поговорил с любителями побродить по лесам в поисках грибов, прочёл десятки сообщений на форумах грибников и составил карту самых урожайных мест.