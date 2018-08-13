Покажи свой боровик: новосибирцы похвастались собранными грибами

Пасмурная погода принесла в Новосибирскую область небольшой, но долгожданный урожай грибов: редакция НГС решила опубликовать подборку фотографий со свежесобранными боровиками, маслятами и моховиками, которые попались нашим читателям в лесу.


Подборку открывает фото Марьяны Берязевой, которая предпочитает собирать грибы в Ордынском районе. По словам сибирячки, там сейчас попадаются в основном маслята и грузди
Подборку открывает фото Марьяны Берязевой, которая предпочитает собирать грибы в Ордынском районе. По словам сибирячки, там сейчас попадаются в основном маслята и грузди


Если у вас есть фото собранных под Новосибирском грибов, вы также можете прислать их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.


А пока предлагаем полюбоваться фотографиями грибов, которые новосибирцы публикуют в социальных сетях. По наблюдениям авторов, в лесах везёт далеко не всем, поскольку грибов сейчас не так много, как желающих их собрать.


А теперь полезный пост. Для тех, кто любит грибы и их поиски. В Каракане гриб есть. Но мало. Зато грибников очень много даже в будние дни. А в выходные, наверное, и парковки в лесу не сыщешь. В основном в лесу маховики, дедушкин табак и немного белого гриба. В палатках останавливаться очень прикольно. На берегу красиво и пока ещё тепло. Но отдыхающих очень много, что привело к превращению берега в помойку и попойку. #караканскийбор #грибочки #янайдувас

Публикация от Elena (@elen_mally)





#белыегрибы#караканскийбор#лето

Публикация от Александр Покровский (@aleksandrpokrovskii1836)



Ранее НГС поговорил с любителями побродить по лесам в поисках грибов, прочёл десятки сообщений на форумах грибников и составил карту самых урожайных мест.

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