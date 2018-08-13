Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии с «Мерседесом», который врезался в киоск

Авария произошла вчера около 5:00: один человек погиб, трое находятся в больнице

Пострадавшие во вчерашней аварии на улице Никитина в Новосибирске остаются в больнице — самое тяжёлое состояние сейчас у молодого мужчины, который был за рулём «Мерседеса», въехавшего в киоск.







Авария произошла ранним утром 12 августа — Mercedes C-180 вылетел на полосу встречного движения, наехал на киоск и рекламный щит. По информации полиции, в аварии погиб пешеход — очевидцы сообщают, что 36-летний мужчина был покупателем киоска.







Также в аварии пострадали 23-летний водитель «Мерседеса» и две женщины — пассажирка автомобиля и продавец киоска; всех пострадавших увезли в одну больницу.







Самые тяжёлые травмы — у водителя Mercedes.







«Он в очень тяжёлом состоянии, в реанимации — у него травма позвоночника», — сообщили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.







У 28-летней пассажирки сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы. Продавец киоска, 43-летняя женщина, получила серьёзные травмы — открытую черепно-мозговую травму и переломы рёбер.







«Женщина находится в тяжёлом, но не в критическом состоянии — в реанимации», — добавили в минздраве.







В выходные серьёзная авария произошла также на дороге Омск — Тюмень. Водитель Toyota Camry из Новосибирска врезалась во встречную «Ладу» — в аварии пострадали 5 человек, в том числе младенец.

