Делать тут нечего: быстрые птицы улетели из Новосибирска в Африку и Индонезию

Молодые стрижи не успели научиться летать

Одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — орнитологи отмечают, что сейчас в Новосибирске можно увидеть только молодых птиц, которые не успели научиться летать.







Фотографию упавшего на балкон стрижа в редакцию НГС прислала читательница.





«Утром услышала стук. Выглянула на балкон и увидела, что там птица сидит. Я попыталась её приподнять совочком, хотела посадить в коробку и отогреть, но она улетела», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Валентина.





Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что сейчас в городе можно увидеть молодых стрижей, которые ещё только учатся летать.





«На фото чёрный стриж. Судя по светлым каёмкам перьев, особенно заметным на лбу, это молодой стриж, только что вылетевший из гнезда. Практически все стрижи обоих видов, гнездившиеся в Новосибирске, вчера отлетели в сторону зимовок: чёрные стрижи на юго-запад, в сторону Африки, белопоясные — на юго-восток в сторону Индонезии. Середина августа — обычные сроки отлёта стрижей из Новосибирска. В прошлом году 5 августа они ещё кружили среди городских высоток, а 6 августа исчезли практически все», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





По его словам, ситуация, когда молодые стрижи не успевают улететь вместе с родителями, довольно обычна.





«Волонтёры в последние годы то и дело занимаются выкармливанием стрижат, припозднившихся со своим рождением. Затем волонтёры переживают, что полностью окрепшие молодые стрижи не смогут выбрать правильное направление отлёта к местам зимовок или погибнут из-за отсутствия в воздухе достаточного количества летающих насекомых после их выпуска на волю. Хотя такие опасения напрасны. Летающих в небе насекомых много до середины сентября, и стрижи летят туда, куда надо, то есть к местам зимовок, инстинктивно», — добавил орнитолог.





Недавно жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками.

