Мать двоих детей выпала из окна 9-го этажа

На месте работают следователи

Сегодня утром, 13 августа, из окна жилой высотки в Ленинском районе Новосибирска выпала женщина.







Инцидент произошёл на улице 9-й Гвардейской Дивизии, рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







По его словам, 48-летняя женщина упала с 9-го этажа. «В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, выполняются проверочные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавил Дмитрий Чечулин.







Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что выпавшая женщина была в разводе. У неё осталось двое маленьких детей: одному ребёнку 6 лет, другому — 11. Перед тем как упасть с высоты, женщина собиралась на работу.







Её соседка в переписке в соцсети «ВКонтакте» сообщила корреспонденту НГС, что под окнами также лежали сумочка и телефон.

