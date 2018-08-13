Готовьтесь к пробкам: дорогу в Ленинском районе сузили на полторы недели
Новосибирские коммунальщики сузили улицу Котовского в Ленинском районе из-за ремонта теплотрассы.
«Ограничено движение транспорта на участке улицы Котовского в районе дома по адресу: улица Пермитина, 22. Проезжая часть сужена на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что сужение связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Закончить работу коммунальщики планируют к 22 августа.
На прошлой неделе коммунальщики начали ремонт теплотрасс на четырёх улицах города — из-за этого изменились схемы движения транспорта, также для проезда закрыли участки улиц Котовского и Коммунистической.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)