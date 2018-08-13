Готовьтесь к пробкам: дорогу в Ленинском районе сузили на полторы недели

Ремонт теплотрассы продлится до 22 августа
Ремонт теплотрассы продлится до 22 августа

Новосибирские коммунальщики сузили улицу Котовского в Ленинском районе из-за ремонта теплотрассы.


«Ограничено движение транспорта на участке улицы Котовского в районе дома по адресу: улица Пермитина, 22. Проезжая часть сужена на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что сужение связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Закончить работу коммунальщики планируют к 22 августа.


Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам
Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам


На прошлой неделе коммунальщики начали ремонт теплотрасс на четырёх улицах города — из-за этого изменились схемы движения транспорта, также для проезда закрыли участки улиц Котовского и Коммунистической. 

Прочтений: 3932
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено