Готовьтесь к пробкам: дорогу в Ленинском районе сузили на полторы недели

Ремонт теплотрассы продлится до 22 августа

Новосибирские коммунальщики сузили улицу Котовского в Ленинском районе из-за ремонта теплотрассы.







«Ограничено движение транспорта на участке улицы Котовского в районе дома по адресу: улица Пермитина, 22. Проезжая часть сужена на семь метров», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что сужение связано с аварийным ремонтом теплотрассы. Закончить работу коммунальщики планируют к 22 августа.





Объехать перекрытый участок можно по свободным полосам





На прошлой неделе коммунальщики начали ремонт теплотрасс на четырёх улицах города — из-за этого изменились схемы движения транспорта, также для проезда закрыли участки улиц Котовского и Коммунистической.

