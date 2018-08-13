«Хонда» насмерть сбила молодого мужчину на трассе под Новосибирском

Мужчина вышел на трассу в том месте, где нет пешеходного перехода

В ночь на понедельник, 13 августа, 27-летний мужчина погиб под колёсами «Хонды» на федеральной трассе под Новосибирском.







ДТП произошло в 00:40 в Искитимском районе.







«Водитель 1984 года рождения следовал на автомобиле Honda Inspire по трассе Р-256 и на 41-м км трассы совершил наезд на мужчину 1991 года рождения. От полученных травм пешеход скончался», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.







Она уточнила, что машина ехала со стороны Новосибирска в направлении Искитима, а мужчина переходил трассу не по пешеходному переходу. На дорогу он вышел с правой стороны от водителя.







«Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего»,— добавила Евгения Табатчикова.







На прошлой неделе Госавтоинспекция объявила в розыск двух водителей, которые сбили пешеходов на дорогах Новосибирска и скрылись с места ДТП.

