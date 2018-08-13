Утро туманное: самолёт из Новосибирска не смог приземлиться на Дальнем Востоке

Из-за тумана экипаж посадил самолёт на запасном аэродроме в Хабаровске

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в ночь на 13 августа, не смог сесть в аэропорту Благовещенска из-за окутавшего город тумана.







По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, Airbus авиакомпании S7 Airlines вылетел в Благовещенск в 23:54.





В аэропорту прибытия он должен был приземлиться утром – в 6:00 по местному времени (в 8:00 по новосибирскому), но до сих пор не прилетел.





«Ушёл в Хабаровск на запасной [аэродром] по метеоусловиям Благовещенска: утром туман был», — сообщили в справочной аэропорта Благовещенска, куда корреспондент НГС позвонила как клиент.





Сейчас самолёт всё ещё остаётся на запасном аэродроме, следует из данных онлайн-табло аэропорта Хабаровска. Расчётное время вылета в Благовещенск перенесено на 13:00 местного времени (10:00 новосибирского).