Футбол: «Сибирь» выиграла у воронежского «Факела»

Весь матч проходил в равной борьбе
Весь матч проходил в равной борьбе

Сегодня вечером ФК «Сибирь» победил «Факел» из Воронежа, играя в гостях. Счёт встречи 1:0. Воронежцы в самом начале встречи попытались перехватить инициативу у сибиряков, и забили в ворота «Сибири» мяч, но судья на линии зафиксировал положение «вне игры» и гол не был засчитан. Весь матч проходил в равной борьбе, но на 84-й минуте сибирякам удалось забить гол: Галыш с подачи Житнева мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот «Факела». Благодаря этой победе «Сибирь» набирает три очка и поднимается на 15-е место в турнирной таблице.


Хоккеисты из «Сибири» на днях вернулись домой со сборов, проиграв последний контрольный матч финскому клубу ХПК.

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