Водители выбирают АЗС по цене бензина

В Новосибирске сейчас работает 355 сетей АЗС
В Новосибирске сейчас работает 355 сетей АЗС

Основными критериями, по которым владельцы легковых автомобилей выбирают автозаправочные станции, является качество топлива и его цена, сообщает издание Аuto.mail.ru. 


«91% участников опроса заявили, что предпочитают проверенные АЗС. 89% — те станции, где всегда есть необходимый бензин. На цену топлива при выборе АЗС обращают внимание 88% респондентов», - сообщает издание.


Потребителям важны и удобный въезд (85%), удобное месторасположение (84%), хорошая репутация поставщика нефтепродуктов (84%), возможность оплаты картой (81%) и отсутствие перерывов в работе заправки (77%).


В Новосибирске, отметим, по данным 2ГИС, сейчас работает 355 сетей АЗС, средняя цена 92-го бензина составляет 40,35 рублей.


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