Жители 6-го микрорайона Новосибирска жалуются на едкий запах в воздухе, от которого болит голова

Ветер второй день доносит едкий запах

Сегодня вечером читательница НГС сообщила о едком химическом запахе, который стоит в воздухе в 6-м микрорайоне Новосибирска второй день.







«Живём на улице Мясникова около «Ленты» и со вчерашнего дня стоит вонь, вчера весь день и сегодня тоже. Непонятный запах, как химикатами какими-то, или лекарствами очень сильно пахнет. Запах идёт со стороны «Ленты», оттуда ветер дует. Наверное, какой-то из заводов что-то выбрасывает второй день. Окна открыть невозможно, запах стоит едкий очень. На улице пытались погулять вчера вечером, но голова кружится от этого запаха. Никакой дымки не видно, просто сильно едкий запах, после прогулки была тошнота и головокружение. Мы вчера с ребёнком прошлись вечером вчера минут 15 и всё, у меня начала голова кружиться и мы пошли домой. У соседей тоже самое», - рассказала корреспонденту НГС по телефону Юлия Полетаева.







Дежурный ГУ МЧС сообщил, что пока никаких обращений от жителей микрорайона не было. В единой дежурно-диспетчерской службе города корреспонденту подтвердили, что звонки от жителей 6-м микрорайона были







«Мы не выезжаем, не берём пробы воздуха, «Роспотребнадзор» этим занимается. В любом случае, если у них головные боли, они должны обратиться к врачу, чтобы был зафиксирован этот эпизод и потом в рабочие дни, согласно этой выписке обратиться (в «Роспотребнадзор»), почему это у них было – потому, что в атмосфере вот такое было. Звонки есть, что такой запах, и мы передали в свою центральную службу», - рассказали корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе города.







На днях новосибирцыжаловались на неприятные запахи гари из-за пожара свалке на полигоне «Левобережный».

