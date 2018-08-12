На Плановой загорелось двухэтажное здание

Пожар произошёл в заброшенном здании
Пожар произошёл в заброшенном здании

В Заельцовском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелось двухэтажное здание на улице Плановой. 


«Это было около 19 часов, я проезжал, пожарных пока не было», — сообщил читатель НГС Александр Шишкин. 


«Выехали в 18.54. Локализация открытого горения в 19:08. В расселённом доме на первом этаже горел мусор на площади 60 квадратных метров», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. . 


Здание 56 на улице Плановой находится напротив зоопарка. Соседний дом той же застройки недавно снесли — во время сноса местные жители опасались за свою безопасность, так как площадку не огородили

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