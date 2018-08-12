Пожилой грибник на «Субару» неумело развернулся и устроил аварию
На трассе Новосибирск — Колывань произошла авария с участием трёх машин, причиной ДТП стал неудачный манёвр пожилого водителя.
«"Субару Легаси" стоял на 23-м километре трассы со стороны Новосибирска на обочине в сторону Колывани. Шел дождь. Совершая разворот в сторону Новосибирска, не убедился в безопасности манёвра, совершил столкновение с автомобилем "Мерседес", движущимся из города, — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс». — "Мерседес" вышел на встречную полосу, по которой двигался второй "Субару Легаси" со стороны Колывани».
Чтобы уйти от столкновения со встречным «Мерседесом», водитель второго «Субару Легаси» свернул на обочину, в результате чего врезался в дерево, уточнили в службе.
По информации службы «Альянс», водитель, совершивший неудачный разворот, — 65-летний мужчина, который набрал в лесу грибов и решил вернуться в город. Никто из водителей в аварии не пострадал.
С тяжёлыми последствиями сегодня ночью произошла авария в Новосибирске — водитель «Мерседеса» врезался в киоск на Никитина, в результате чего один человек погиб и трое попали в больницу в тяжёлом состоянии.
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Анна Богданова
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»