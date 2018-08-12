Ищите свой: прохожие нашли залежи автомобильных номеров на месте потопа после дождя
Жительница улицы Дачной в Заельцовском районе Новосибирска обнаружила несколько потерянных автомобильных номеров — знаки лежали в том месте, где после дождя традиционно случается потоп.
«Это было около 14 часов. Фотография сделана буквально через 40 минут после этого потопа, — рассказала жительница улицы Дачной Ольга Оленина. — Потом вода схлынула. Куча номеров лежит, людям придётся платить бешеные деньги за регистрацию. "Солярис", бедняга, заехал, потом ему пришлось вытирать ноги и сушить двигатель».
По её словам, потопы возле её дома случаются регулярно. «В общем-то, дождь-то был небольшой, наверное минут 6–7. Это на нашей улице постоянно бывает», — отметила она. Номера аккуратно выставили прохожие.
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Анна Богданова
Фото Ольги Олениной