Ищите свой: прохожие нашли залежи автомобильных номеров на месте потопа после дождя

«Выставка» автомобильных номеров, оставленных в потопе на Дачной
«Выставка» автомобильных номеров, оставленных в потопе на Дачной


Жительница улицы Дачной в Заельцовском районе Новосибирска обнаружила несколько потерянных автомобильных номеров — знаки лежали в том месте, где после дождя традиционно случается потоп. 


Автомобилисты с трудом проезжают по Дачной даже после небольшого дождя
Автомобилисты с трудом проезжают по Дачной даже после небольшого дождя


«Это было около 14 часов. Фотография сделана буквально через 40 минут после этого потопа, — рассказала жительница улицы Дачной Ольга Оленина. — Потом вода схлынула. Куча номеров лежит, людям придётся платить бешеные деньги за регистрацию. "Солярис", бедняга, заехал, потом ему пришлось вытирать ноги и сушить двигатель».


Автомобиль, который пришлось эвакуировать, так как он не смог завестись 
Автомобиль, который пришлось эвакуировать, так как он не смог завестись 


По её словам, потопы возле её дома случаются регулярно. «В общем-то, дождь-то был небольшой, наверное минут 6–7. Это на нашей улице постоянно бывает», — отметила она. Номера аккуратно выставили прохожие.


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