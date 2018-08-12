Спасатели вытащили из Ини тело утонувшего неделю назад мальчика
11 августа вечером в Первомайском районе Новосибирска спасатели вытащили из реки тело ребёнка, утонувшего неделю назад.
«8–9 лет примерно. Мы его неделю искали, начиная с той субботы. Вчера после 9 вечера поступила информация. Туда катер проехал, доставили его на берег», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
По его словам, предположительно, это тот мальчик, который утонул неделю назад в Ине, когда пошёл гулять с друзьями. «Дедушка смотрел, родственники ночью смотрели. Экспертиза будет, после которой на 100% станет понятно», — уточнил Фокин.
На этой неделе несчастье случилось в Искитимском районе — 4-летняя девочка утонула в пруду, когда случайно скатилась туда на велосипеде.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото Юлии Шипициной