Спасатели вытащили из Ини тело утонувшего неделю назад мальчика

Личность будет установлена после проведения экспертизы

11 августа вечером в Первомайском районе Новосибирска спасатели вытащили из реки тело ребёнка, утонувшего неделю назад.







«8–9 лет примерно. Мы его неделю искали, начиная с той субботы. Вчера после 9 вечера поступила информация. Туда катер проехал, доставили его на берег», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.





По его словам, предположительно, это тот мальчик, который утонул неделю назад в Ине, когда пошёл гулять с друзьями. «Дедушка смотрел, родственники ночью смотрели. Экспертиза будет, после которой на 100% станет понятно», — уточнил Фокин.





На этой неделе несчастье случилось в Искитимском районе — 4-летняя девочка утонула в пруду, когда случайно скатилась туда на велосипеде.