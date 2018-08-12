Опять провал: новую яму на Обской засыпают грязью
На улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска снова провалился асфальт — жители заметили, что яму маскируют песком и грязью.
«На улице Обской снова провалился асфальт, в 10 метрах от прошлого провала, сейчас провал напротив "Снежной мили", — поделилась читательница НГС. — Сначала землю сыплют, чтобы её не было видно. Потом дождь это всё смыл, теперь сыплют туда песок. Никто её не огораживает, заделывать её тоже не собираются. Просто маскируют».
НГС отправил запрос в мэрию с просьбой рассказать, планируется ли ремонт покрытия в этом месте.
В апреле асфальт провалился в 10 метрах от новых разрушений. Тогда в Сибирской генерирующей компании объяснили провал отсутствием в этом месте ливневой канализации и наличием грунтовых вод, которые вымыли грунт из-под асфальта.
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Анна Богданова
Фото предоставлены читателем НГС