Опять провал: новую яму на Обской засыпают грязью

На улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска снова провалился асфальт — жители заметили, что яму маскируют песком и грязью. 


Новый провал асфальта в 10 метрах от предыдущего
Новый провал асфальта в 10 метрах от предыдущего


«На улице Обской снова провалился асфальт, в 10 метрах от прошлого провала, сейчас провал напротив "Снежной мили", — поделилась читательница НГС. — Сначала землю сыплют, чтобы её не было видно. Потом дождь это всё смыл, теперь сыплют туда песок. Никто её не огораживает, заделывать её тоже не собираются. Просто маскируют». 


Очередная яма на Обской
Очередная яма на Обской


Яму засыпали песком
Яму засыпали песком


НГС отправил запрос в мэрию с просьбой рассказать, планируется ли ремонт покрытия в этом месте. 


В апреле асфальт провалился в 10 метрах от новых разрушений. Тогда в Сибирской генерирующей компании объяснили провал отсутствием в этом месте ливневой канализации и наличием грунтовых вод, которые вымыли грунт из-под асфальта.

Прочтений: 1069
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено