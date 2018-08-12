Не трогайте наши стены: участники фестиваля не смогли сделать граффити на зданиях Академгородка
С 10 по 12 августа в Новосибирском Академгородке проходит традиционный фестиваль «Графит науки» — в этом году художники не смогли разрисовать стены зданий и были вынуждены работать на фанерных конструкциях.
«В прошлом году, после того как мы всё нарисовали на стенах, появились несколько человек, группа людей из Академгородка, которые были сильно против того, чтобы в Академгородке на стенах появлялись, неважно даже какого качества, граффити. Они выступали за сохранение, так скажем, исходного вида Академгородка», — рассказала одна из организаторов фестиваля, художница Зося Леутина.
В итоге в этом году их попросили пройти несколько согласований, о которых они узнали только накануне фестиваля, несмотря на то что граффити художники планировали делать на подсобных помещениях Института геологии, которые не входят в список объектов культурного наследия.
В итоге художники делают работы на фанерных конструкциях 3х3 метра. «Есть художники, которые брали всю призму — три стороны. Есть художники, которые брали одну сторону или две. Все это в центре Академгородка. Люди ходят, смотрят, у нас очень насыщенная программа, сегодня поэты будут нам читать стихи», — рассказала художница. Тема фестиваля в этом году — геология. Граффити художники всё же повесят там, где планировали. «Просто это, по сути, картины, которые будут висеть на улице, — констатировала художница. — Конечно, хотелось бы на стены выйти. В следующем году мы в любом случае сделаем эти документы, просто нужно начинать примерно с февраля».
12 августа художники заканчивают работы — всего на фестивале получилось 8 росписей.
В прошлом году рисунок художницы под названием «Ускорители на встречных пучках» появился на стене производственного корпуса напротив Института неорганической химии СО РАН на улице Будкера, 1.
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Анна Богданова
Фото предоставлены Зосей Леутиной