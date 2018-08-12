Десятки новосибирцев пришли ночью к Центральному рынку сдать анализ на ВИЧ

Тест можно было пройти в машинах у клуба «Отдых»

В ночь с 11 на 12 августа возле Центрального рынка в Новосибирске прошло ночное тестирование горожан на ВИЧ — за три часа анализ сделали несколько десятков человек.







Тестирование проходит в рамках III Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция».





Сдать анализ на ВИЧ можно было в двух машинах, которые стояли у клуба «Отдых» с 00:00 до 03:00 часов.





«Прошли около 50–60 человек. Возраст разный — и 20 лет, и 40 лет», — рассказала представитель организаторов Инна Винницкая. По её словам, молодые люди приходили парами, в том числе тест делали люди, выходившие из клуба. Результаты тестирования организаторы передают в Центр СПИД.





В акции приняли участие около 60 человек





Ночное тестирование в Новосибирске прошло в рамках III Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая стартовала на Камчатке. Её цель, уточнили организаторы, — рассказать людям о проблемах ВИЧ/СПИДа и пройти тестирование.





«Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде», — рассказали организаторы.







Новосибирская область приняла эстафету у Томской области. С 11 по 16 августа белые машины с широкой красной лентой будут стоять на нескольких площадках: 13 августа с 11:00 до 19:00 тестирование пройдет в Первомайском сквере; 16 августа с 10:00 до 16:00 — на Серебренниковской, 14; 13 августа тестирование смогут пройти жители Искитима (с 10:00 до 16:00 перед зданием городской администрации); 16 августа — в Куйбышеве (с 12:00 до 16:00 на Коммунистической, 64).





Недавно Роспотребнадзор опубликовал подробную статистику по ВИЧ-инфекции в России — Новосибирская область входит в топ самых поражённых регионов, при этом мужчины старше 30 лет обогнали молодежь по заболеваемости.