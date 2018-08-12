Мерседес врезался в киоск Никитина: один человек погиб, трое в тяжёлом состоянии

Авария произошла рано утром 12 августа





12 августа около 4 утра автомобиль влетел в киоск на улице Никитина в Новосибирске — в результате аварии один человек погиб, трое находятся в тяжёлом состоянии.





Серьёзно пострадала женщина, работавшая в киоске





«Мерседес двигался со стороны улицы Гусинобродское шоссе по улице Никитина в сторону Кирова. По непонятным причинам Мерседес вылетел на полосу встречного движения, совершил наезд на киоск и на рекламный щит, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. — В результате ДТП двое находившихся в машине доставлены в больницу в тяжёлом состоянии».







Один человек погиб, трое в тяжёлом состоянии





По информации ГИБДД, один человек погиб, но пока неизвестно, находился он в салоне автомобиля или просто стоял на улице в момент аварии. Кроме водителя и пассажира Мерседеса, серьёзно пострадала продавец киоска — её в тяжёлом состоянии увезли в больницу. «Сейчас ведётся разбирательство, устанавливаются все причины ДТП», — констатировали в ГИБДД. После проверки станет также известно, в каком состоянии был водитель Мерседеса.





Как уточнили в ГУ МВД России, по Новосибирской области, авария произошла в 4.45 у киоска напротив дома №62 по улице Никитина. За рулём автомобиля «Mercedes-Benz» был 23-летний водитель.





Очевидцы в соцсетях сообщили, что погибший мужчина был покупателем киоска.





Вчера серьёзная авария произошла на дороге Омск-Тюмень — жительница Новосибирска на Toyota Camry выехала на встречку и столкнулась с «Ладой». Пострадали 5 человек, в том числе годовалый ребёнок виновницы аварии.