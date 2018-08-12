Мерседес врезался в киоск Никитина: один человек погиб, трое в тяжёлом состоянии

Авария произошла рано утром 12 августа
Авария произошла рано утром 12 августа


12 августа около 4 утра автомобиль влетел в киоск на улице Никитина в Новосибирске — в результате аварии один человек погиб, трое находятся в тяжёлом состоянии.


Серьёзно пострадала женщина, работавшая в киоске
Серьёзно пострадала женщина, работавшая в киоске


«Мерседес двигался со стороны улицы Гусинобродское шоссе по улице Никитина в сторону Кирова. По непонятным причинам Мерседес вылетел на полосу встречного движения, совершил наезд на киоск и на рекламный щит, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. — В результате ДТП двое находившихся в машине доставлены в больницу в тяжёлом состоянии».


Один человек погиб, трое в тяжёлом состоянии
Один человек погиб, трое в тяжёлом состоянии


По информации ГИБДД, один человек погиб, но пока неизвестно, находился он в салоне автомобиля или просто стоял на улице в момент аварии. Кроме водителя и пассажира Мерседеса, серьёзно пострадала продавец киоска — её в тяжёлом состоянии увезли в больницу. «Сейчас ведётся разбирательство, устанавливаются все причины ДТП», — констатировали в ГИБДД. После проверки станет также известно, в каком состоянии был водитель Мерседеса.


Как уточнили в ГУ МВД России, по Новосибирской области, авария произошла в 4.45 у киоска напротив дома №62 по улице Никитина. За рулём автомобиля «Mercedes-Benz» был 23-летний водитель. 


Очевидцы в соцсетях сообщили, что погибший мужчина был покупателем киоска.  


Вчера серьёзная авария произошла на дороге Омск-Тюмень — жительница Новосибирска на Toyota Camry выехала на встречку и столкнулась с «Ладой». Пострадали 5 человек, в том числе годовалый ребёнок виновницы аварии. 

Прочтений: 1508
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено