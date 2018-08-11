Фото: днём над Новосибирском погасла часть Солнца

Вечером 11 августа новосибирцы стали свидетелями частичного солнечного затмения — весь день до этого небо закрывало плотными тучами.


Новосибирцы чуть не потеряли надежду увидеть солнечное затмение — тучи плотно закрывали его
Новосибирцы чуть не потеряли надежду увидеть солнечное затмение — тучи плотно закрывали его


Сегодня произошло довольно редкое астрономическое явление — луна закрыла четверть солнечного диска. Затмение началось в 16:35 по местному времени, максимальной фазы достигло в 17:22, а закончится в 18:07.


Фотокоррепондент НГС запечатлел затмение около 17:45 — до этого небо над Новосибирском было закрыто тучами, шёл дождь.


Как объяснили в новосибирском планетарии, солнечные затмения возникают, когда Земля и Луна выстраиваются на одной линии с Солнцем и Луна частично закрывает солнечный диск.


«Поскольку при наблюдении с Земли видимые размеры Солнца и Луны почти одинаковы, иногда Луна целиком закрывает солнечный диск и происходит полное затмение. 11 августа, к сожалению, такого не произойдет — это затмение не будет видно полным нигде на Земле. Луна закроет около четверти (23%) диска Солнца», — пояснили в планетарии, напомнив, что ради безопасности глаз смотреть на затмение нужно через специальные фильтры или затемняющие устройства.


Смотреть на Солнце необходимо через специальные фильтры, напоминают эксперты
Смотреть на Солнце необходимо через специальные фильтры, напоминают эксперты


Ранее обсерватория Новосибирского государственного университета сделала таймлапс самого длительного лунного затмения XXI века, которое произошло 27 июля. Ради съёмок учёным пришлось отъехать от города на 200 километров, так как небо над Новосибирском в ночь затмения было закрыто облаками.

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