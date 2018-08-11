Сдавай барахло: новосибирцы отнесли старые штаны и майки в «МЕГУ»

Экологическая тема оказалась популярной среди новосибирцев — на праздник пришли сотни людей

Сотни новосибирцев пришли на экологический фестиваль «Органик фест 2.0», который проходит на площадке у СТЦ «МЕГА» — они узнали, как сортировать мусор, и сдали старую одежду на переработку.







«Органик фест» проходит в Новосибирске уже во второй раз, но в этом году на него пришло гораздо больше зрителей — единомоментно на площадке у СТЦ «МЕГА» находятся сотни зрителей, рассказали корреспонденту НГС в торговом центре.







Фестиваль проходит уже во второй раз





Фестиваль идёт 11 и 12 августа — на нём работает экомаркет с полезными продуктами, натуральной косметикой и товарами для дома, а также зона раздельного приёма отходов и обучение «сокращению своего экоследа». Также играет расслабляющая музыка, работает площадка для детей и идут групповые занятия йогой.







Новосибирцев учат бережно относиться к природе





Эксперты ведут лекции, как сортировать мусор





«Более 70 лекций пройдёт за 2 дня — всё, что связано со здоровым образом жизни, бережным отношением к природе, переработкой мусора», — объяснили в «МЕГЕ».







Здесь играет расслабляющая музыка и предлагают заняться йогой





Кроме того, зрители приносят старую или просто ненужную одежду и сдают её в «Густобокс» — она пойдёт на переработку.







Старую одежду принимают в специальном боксе





Еда на фестивале тоже только полезная





«Органик фест 2.0» продлится до 22:00 воскресенья, 12 августа





Ранее «МЕГА» объявила сбор старой одежды по 100 рублей за килограмм, а торговый центр «Гигант» и две новосибирские аптеки установили контейнеры для постоянного сбора ненужных вещей: каждый желающий может опустить в них одежду, обувь или книги. Также ящики для старой одежды работают в магазинах шведской марки H&M — в «Галерее Новосибирск» и в «Ауре».

