Молодая сибирячка устроила ДТП на трассе: пять человек пострадали

В машине жительницы Новосибирска находились также мужчина и младенец
В машине жительницы Новосибирска находились также мужчина и младенец

Водитель Toyota Camry из Новосибирска обгоняла автомобили на дороге Омск — Тюмень и врезалась во встречную «Ладу» — в аварии пострадали 5 человек, в том числе младенец.


ДТП произошло на 428-м километре дороги Омск — Тюмень, сообщила 11 августа пресс-служба Управления МВД России по Омской области. По предварительной информации полиции, 29-летняя водитель Toyota Camry обгоняла машины и выехала на полосу встречного движения.


Выехав на встречку, она врезалась в автомобиль LADA 21124 под управлением жителя города Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ).


Toyota врезалась во встречный автомобиль при обгоне
Toyota врезалась во встречный автомобиль при обгоне


В аварии пострадали пятеро человек: 26-летний водитель и 28-летний пассажир автомобиля «Лада», а также сама 29-летняя водитель «Тойоты» и её пассажиры — 30-летний мужчина и годовалый ребёнок.


В больницу отвезли пятерых человек
В больницу отвезли пятерых человек


«Пострадавшие госпитализированы. Окончательные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки», — добавили в омской полиции.


Ранее в августе грузовик выехал на встречную полосу трассы в Новосибирской области. По данным полиции, водитель врезался во встречную фуру и погиб на месте происшествия.

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