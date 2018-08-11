Посетителей «Сан Сити» эвакуировали из-за пыли
Днём 11 августа по новосибирским торговым центрам вновь прокатилась волна эвакуаций — посетителям пришлось покинуть «Сан Сити», «Большую Медведицу» и METRO Cash and Carry.
Очевидцы сообщили, что эвакуация проходила в торговых центрах около 14:15 – 14:20. В «Сан Сити», например, она продолжалась всего 15 минут. Как рассказал один из посетителей корреспонденту НГС, голос по громкой связи объявил, что необходимо выйти, и сибиряки вышли на улицу, где стояли под дождём.
В торговом комплексе «Сан Сити» сказали, что эвакуация уже отменена, и магазин работает в обычном режиме.
«При проведении ремонтных работ на 21-м этаже бизнес-центра произошло попадание строительной пыли на дымовые датчики,
в результате чего произошло автоматическое срабатывание систем противопожарной защиты и произведена эвакуация посетителей», — пояснили в «Сан Сити».
Быстрая эвакуация произошла в это время также в ТВК «Большая Медведица» на улице Светлановской и в гипермаркете METRO Cash and Carry на улице Северной.
«Всё прошло быстро и оперативно, через 5 минут посетители уже были в торговом центре», — рассказала НГС посетительница METRO Cash and Carry.
В начале августа эвакуация прошла также в торговом центре Magellan в Северо-Чемском микрорайоне. Причиной эвакуации стал забытый пакет, в котором постоянно звонил телефон.
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Мария Морсина
Фото Стаса Соколова (1), Анны Пузырёвой (2)