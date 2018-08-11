«Ведомости»: Путин приедет в Новосибирск обсуждать пенсионную реформу
Издание «Ведомости» предупредило новосибирцев о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Новосибирск — он приедет сюда на форум «Технопром».
Президент будет выступать в городах России ещё до губернаторских выборов 9 сентября, пишет издание «Ведомости». Предполагается, что одно из заявлений президент сделает на новосибирском форуме «Технопром-2018», который будет проходить в Экспоцентре с 27 по 30 августа 2018 года.
По словам источников издания в администрации президента, ещё до второго чтения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста (оно пройдет не ранее конца сентября) Путин, вероятно, выскажется по этой теме на площадках в разных российских городах.
«Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия»,
— отмечает собеседник «Ведомостей».
В правительстве Новосибирской области пока не подтверждают официально визит Владимира Путина в конце августа.
Президент уже приезжал в Новосибирск зимой 2018 года. Глава государства побывал в Академгородке, посетил Институт ядерной физики и встретился с учёными, которым пообещал скорое развитие научного центра.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Мария Морсина
Фото Михаила Климентьева (РИА Новости)