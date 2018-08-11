«Ведомости»: Путин приедет в Новосибирск обсуждать пенсионную реформу

Официально визит Путина в Новосибирск пока не подтвердили. Однако источники в администрации президента говорят, что он окажется в Сибири в конце августа

Издание «Ведомости» предупредило новосибирцев о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Новосибирск — он приедет сюда на форум «Технопром».







Президент будет выступать в городах России ещё до губернаторских выборов 9 сентября, пишет издание «Ведомости». Предполагается, что одно из заявлений президент сделает на новосибирском форуме «Технопром-2018», который будет проходить в Экспоцентре с 27 по 30 августа 2018 года.







По словам источников издания в администрации президента, ещё до второго чтения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста (оно пройдет не ранее конца сентября) Путин, вероятно, выскажется по этой теме на площадках в разных российских городах.







«Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия»,





— отмечает собеседник «Ведомостей».







В правительстве Новосибирской области пока не подтверждают официально визит Владимира Путина в конце августа.







Президент уже приезжал в Новосибирск зимой 2018 года. Глава государства побывал в Академгородке, посетил Институт ядерной физики и встретился с учёными, которым пообещал скорое развитие научного центра.

