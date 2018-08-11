Сотни людей в необычных костюмах поехали по центру Новосибирска — ГИБДД перекрывает мосты

Велопробег будет продолжаться четыре часа

Днём 11 августа из новосибирского парка «Городское начало» стартовала колонна из сотен велосипедистов — они нарядились в карнавальные костюмы. Вместе с участниками едут инспекторы ГИБДД.







Велокарнавал проедет от парка «Городское начало» по Коммунальному мосту к Монументу Славы, а затем отправится по Димитровскому мосту в центр Новосибирска, к площади Ленина, и вернутся в место старта — маршрут занимает 17 километров.







Погода скорректировала планы велосипедистов, и, вероятно, в солнечный день участников было бы больше





Из-за дождя многие участники пренебрегли карнавальными костюмами, но есть и нарядные велосипедисты





Велосипедисты стартовали около 12:35 — в сопровождении автоинспекторов ГИБДД, временно перекрывающих автомобильное движение. Также на открытии побывал мэр Анатолий Локоть. По оценкам организаторов, в начале велопробега было около 300 участников.







Организаторы надеются, что велоколонна увеличится в процессе пробега





Тем не менее, на старт приехали сотни новосибирцев





«Конечно, [погода] немного скорректировала планы, надеялись, что больше будет [участников], но большинство еще присоединится, по ходу маршрута присоединяются к нам — и финишировать будет около 1000 человек», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Мария Егорова.







Вместе с участниками едут автоинспекторы





ГИБДД поможет велосипедистам прокатиться по дорогам свободно





Среди участников есть и юные новосибирцы, и пожилые





Многие из участников нарядились в карнавальные костюмы — среди велосипедистов есть, например, индеец, Красная шапочка, медведь и пожарник.







Медведь на велосипеде стал одним из самых популярных участников карнавала





Индеец тоже запомнился участникам





Из-за велопробега на дорогах образовались небольшие пробки





Мероприятие закончится в 14:30 так же в парке «Городское начало»





Сегодня также на весь день перекрыта улица Ленина — ради концерта певца Хабиба, участника шоу «Песни» на ТНТ. Движение откроют поздно вечером.