Сотни людей в необычных костюмах поехали по центру Новосибирска — ГИБДД перекрывает мосты
Днём 11 августа из новосибирского парка «Городское начало» стартовала колонна из сотен велосипедистов — они нарядились в карнавальные костюмы. Вместе с участниками едут инспекторы ГИБДД.
Велокарнавал проедет от парка «Городское начало» по Коммунальному мосту к Монументу Славы, а затем отправится по Димитровскому мосту в центр Новосибирска, к площади Ленина, и вернутся в место старта — маршрут занимает 17 километров.
Велосипедисты стартовали около 12:35 — в сопровождении автоинспекторов ГИБДД, временно перекрывающих автомобильное движение. Также на открытии побывал мэр Анатолий Локоть. По оценкам организаторов, в начале велопробега было около 300 участников.
«Конечно, [погода] немного скорректировала планы, надеялись, что больше будет [участников], но большинство еще присоединится, по ходу маршрута присоединяются к нам — и финишировать будет около 1000 человек», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Мария Егорова.
Многие из участников нарядились в карнавальные костюмы — среди велосипедистов есть, например, индеец, Красная шапочка, медведь и пожарник.
Сегодня также на весь день перекрыта улица Ленина — ради концерта певца Хабиба, участника шоу «Песни» на ТНТ. Движение откроют поздно вечером.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова