Сотни людей в необычных костюмах поехали по центру Новосибирска — ГИБДД перекрывает мосты

Велопробег будет продолжаться четыре часа
Велопробег будет продолжаться четыре часа

Днём 11 августа из новосибирского парка «Городское начало» стартовала колонна из сотен велосипедистов — они нарядились в карнавальные костюмы. Вместе с участниками едут инспекторы ГИБДД.


Велокарнавал проедет от парка «Городское начало» по Коммунальному мосту к Монументу Славы, а затем отправится по Димитровскому мосту в центр Новосибирска, к площади Ленина, и вернутся в место старта — маршрут занимает 17 километров.


Погода скорректировала планы велосипедистов, и, вероятно, в солнечный день участников было бы больше
Погода скорректировала планы велосипедистов, и, вероятно, в солнечный день участников было бы больше


Из-за дождя многие участники пренебрегли карнавальными костюмами, но есть и нарядные велосипедисты
Из-за дождя многие участники пренебрегли карнавальными костюмами, но есть и нарядные велосипедисты


Велосипедисты стартовали около 12:35 — в сопровождении автоинспекторов ГИБДД, временно перекрывающих автомобильное движение. Также на открытии побывал мэр Анатолий Локоть. По оценкам организаторов, в начале велопробега было около 300 участников.


Организаторы надеются, что велоколонна увеличится в процессе пробега
Организаторы надеются, что велоколонна увеличится в процессе пробега


Тем не менее, на старт приехали сотни новосибирцев
Тем не менее, на старт приехали сотни новосибирцев


«Конечно, [погода] немного скорректировала планы, надеялись, что больше будет [участников], но большинство еще присоединится, по ходу маршрута присоединяются к нам — и финишировать будет около 1000 человек», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Мария Егорова.


Вместе с участниками едут автоинспекторы
Вместе с участниками едут автоинспекторы


ГИБДД поможет велосипедистам прокатиться по дорогам свободно
ГИБДД поможет велосипедистам прокатиться по дорогам свободно


Среди участников есть и юные новосибирцы, и пожилые
Среди участников есть и юные новосибирцы, и пожилые


Многие из участников нарядились в карнавальные костюмы — среди велосипедистов есть, например, индеец, Красная шапочка, медведь и пожарник.


Медведь на велосипеде стал одним из самых популярных участников карнавала
Медведь на велосипеде стал одним из самых популярных участников карнавала


Индеец тоже запомнился участникам
Индеец тоже запомнился участникам


Из-за велопробега на дорогах образовались небольшие пробки
Из-за велопробега на дорогах образовались небольшие пробки


Мероприятие закончится в 14:30 так же в парке «Городское начало»
Мероприятие закончится в 14:30 так же в парке «Городское начало»


Сегодня также на весь день перекрыта улица Ленина — ради концерта певца Хабиба, участника шоу «Песни» на ТНТ. Движение откроют поздно вечером. 

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